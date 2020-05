Kaviar verstehen

Die Zeit zwischen Entnahme des Kaviars aus dem Bauch eines Störs und der luftdichten Verschließung einer Dose sollte maximal 25 Minuten sein. Wir schaffen die erste Fuhr in gerade einmal zwölf. Gerade 3 Gramm Salz kommen auf ein Kilo Kaviar, andere Produzenten verwenden mehr. Grüll geht es weniger ums Geschäft, er hat eine Leidenschaft für das Produkt. Die Störzucht ist ja in erster Linie ein unternehmerisches Wagnis. Denn die ersten fünf bis zehn Jahre wirft sie eher wenig ab. Seit kurzem aber floriert das Ganze. Auch, weil in der EU die Einfuhr vom russischem Kaviar vom wilden Stör verboten ist und die Kunden den milderen Kaviar vom gezüchteten Stör schätzen gelernt haben.

Grüll hat Spitzenrestaurants im Norden Deutschlands als Kunden, beim Meinl am Graben gibt es in der Adventzeit Rekordumsätze. Wer aber wissen will, was und wer hinter dem vermeintlichen Luxusessen Kaviar steckt, muss einmal nach Grödig kommen und Herrn und Frau Grüll bei der Arbeit zu sehen. Im Geschäft steht ein Kalter, in dem ein paar Wochen alte Forellen schwimmen. Sie schlüpfen vor den Augen des Kunden aus ihren Dottern. Diese Fische haben Glück. Das Glück, beim Grüll in Grödig groß zu werden.