Spaghetti al Limone ist das erfrischendste Pastagericht des Sommers

"Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühen", so beginnt Goethes berühmte Hommage an Italien. Unser südliches Nachbarland ist für seine reiche Zitruskultur und schönen Zitrusgärten bekannt. Kein Wunder also, dass die saure Frucht in vielen traditionellen italienischen Gerichten Einzug hält.

So auch im Nudelklassiker Spaghetti als Limone. Mit wenigen Handgriffen und noch weniger Zutaten - besteht das Originalrezept doch nur aus Spaghetti, Zitrone, Pecorino oder Parmesan, Olivenöl, Pfeffer und Minze - handel es sich um das ideale Sommergericht.

Neuinterpretation

So sieht es auch die Internet-Gemeinschaft, die "Zitronenpasta" als Sommergericht des Jahres feiert. Was das Rezept anbelangt, ist die Tiktok-Community nicht ganz so puristisch.

Die amerikanische Rezeptqueen und Influencerin Emily Mariko sorgte fĂĽr eine virale Neuinterpretation des Gerichts. Schnell und einfach zubereitet soll es sein: Alles, was man dafĂĽr braucht, hat man bestenfalls bereits zu Hause.