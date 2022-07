Beim Gelato-Workshop lernen Kinder, wie man gutes Eis macht

Selbst gemacht schmeckt es ja doch am besten! Aber worauf kommt es bei der traditionell italienischen Eisherstellung eigentlich an? Bei den Gelato-Workshops im Eissalon Leones Gelato k├Ânnen Kinder einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mit ihrer Slow-Food-Philosophie achten Lisa und Giorgio Leone besonders darauf, wo ihre Zutaten herkommen.

Die Kinder erfahren also alles ├╝ber den Herstellungsprozess von der ganzen Frucht bis zum fertigen Eis. In den Workshops lernen sie, wie Gelato mit einer Eismaschine gemacht wird und welche Zutaten in gutem Eis stecken. Dazu geh├Ârt nat├╝rlich auch eine ausgiebige Verkostung.

Diesen Sommer gibt es zwei Termine im Eissalon in der Wiener Lange Gasse (27. Juli und 31. August), auch exklusive Termine k├Ânnen gebucht werden. F├╝r Kinder von 7 bis 12 Jahren f├╝r 35 ÔéČ pro Kind. Anfrage und Anmeldung: ciao@leones.at