Schwimmendes Restaurant Jumbo versinkt im Meer in Hongkong

Es ist das bekannteste Schiffs-Restaurant der Welt, hat fast ein halbes Jahrhundert in den Gewässern Hongkongs gelegen und zahlreiche Prominente wie Queen Elizabeth II. oder Tom Cruise beherbergt.

Erst vergangene Woche wurde das 260 Fuß lange, schwimmende Restaurant Jumbo - auch bekannt als Jumbo Kingdom - aus dem Hafen von Hongkong geschleppt, nachdem es während der Pandemie geschlossen war. Allerdings geriet das weltbekannte Schiff am Sonntag in ein Unwetter und kenterte in der Nähe der Paracel-Inseln, wie die Betreibergesellschaft "Aberdeen Restaurant Enterprises" in einer Erklärung am Montag mitteilte. Dabei wurden keine Besatzungsmitglieder verletzt.

Das Boot sank mehr als 1.000 Meter tief, was die Bergungsarbeiten "extrem schwierig" machte, heißt es in der Erklärung. Wo das Schiff vor dem Sinken hätte hingebracht werden sollen, gab das Unternehmen nicht preis.