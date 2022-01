Salzburger Hotspot St. Peter lockt mit Sparkling-Bar und Fondue

In herzhafter Gemüsesuppe oder im klassischen Rapsöl gegart, sowie in zartschmelzende Toblerone-Schokolade getunkt – jetzt gibt es in Salzburg eine coole Location für Fondues.

Der Salzburger Hotspot St. Peter verwandelt bis April seinen Innenhof in eine Outdoor-Lodge, zudem wurde eine Sparkling Bar – neben Champagner gibt es auch Punsch – aufgebaut. Auf der Speisekarte stehen nicht nur Fondues, ab sofort kann man hier auch jedes Wochenende brunchen.

Für das Käsefondue schmelzen die Profis Gruyere, Comté und Vacherin – wahlweise kann dieses mit Weißwein, Champagner und schwarzem Wintertrüffel verfeinert werden. Dazu gibt es Baguette, Schwarzbrot, Weintrauben, Birnenstücke und Erdäpfel.