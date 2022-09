Popcorn aus Österreich bringt Farbe in die Schüssel

Besonders wichtig war dem Landwirt daher, dass sein größter Abnehmer – ein bekanntes Kino in der Region – sein Popcorn mit Sonnenblumenöl statt den künstlichen Butteraromen in der Popcorn-Maschine zubereitet. "Am liebsten kaufen meine Kunden Steinsalz und an zweiter Stelle, auch wenn man es nicht erwarten würde, ist Knoblauch. Erst an dritter Stelle kommt Karamell."

Warum ein Maiskorn poppt? Da in der Stärke Wasser gebunden ist, verändert das Wasser seinen Zustand von flüssig zu gasförmig, wenn es auf 200 Grad erhitzt wird. Weil der Wasserdampf ein größeres Volumen einnimmt, platzen die Körner, und die Stärke dehnt sich rasch aus, kühlt ab und erstarrt.