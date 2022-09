Pizzasalat: Drew Barrymores Kreation sorgt für Entsetzen im Netz

Barrymore stellt darin ihren sogenannten Pizzasalat vor. Dazu muss man nur den Belag der Pizza über seinen Salat schaben - fertig. Perfekt für Menschen mit Glutenunverträglichkeit oder jene, die einfach "aufs Brot verzichten wollen", meint die Schauspielerin, die man unter anderem aus dem Filmklassiker "E.T." kennt, im Video. "Knackig und köstlich" sei der Salat, sagt sie.

Die Aufregung ließ nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren unter dem Video machten Pizzafreunde ihrem Grauen Luft:

"Iss einfach die Pizza, um Pizzas Willen!"

"Drew, neeeiiiiiin."

"Ich kann das nicht anschauen, es tut weh!"

Ganz überzeugt scheint aber auch Drew Barrymore nicht von ihrer Kreation zu sein: Am Ende beißt sie doch noch in die Pizza - samt Teig, so wie die Pizzagötter sie schufen.