Pasta Hawaii: Kuriose Kreation der BBC sorgt im Netz für Lacher

Beworben wurde das Rezept auf der Seite so: "Ein familienfreundliches Nudelrezept, das das Beste aus Konserven macht. "Wenn Ihre Kinder Pizza Hawaii lieben, dann ist diese Pasta mit Schinken und Ananas eine tolle Abwechslung für ein schnelles Abendessen unter der Woche."

Für das Gericht werden Zwiebeln angeschwitzt, Knoblauch und in Stücke geschnittener Schinken aus der Dose hinzugefügt. Danach gibt man Frischkäse für die Sämigkeit hinzu, bevor die Ananas – in Stücke geschnitten – beigemengt und mitgekocht wird, "bis die Ananasstücke heiß sind". Um eine Sauce zu erhalten, die wie bei Carbonara an den Nudeln haftet, wird der gesamte Dosensaft hinzugegeben und reduziert. Erst zum Schluss wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt.

Dieser Ananas-Saft war für viele Spaghetti-Liebhaber besonders grauenhaft: "Ich mag Ananas auf Pizza, aber bei Pasta ist für mich eine Grenze erreicht", so ein weiterer User, der dann doch lieber bei der altbekannten Kombination Pizza Hawaii bleibt.