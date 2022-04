Oster-Restlessen: So schmeckts auch nach den Feiertagen noch gut

Osterpinzen-French-Toast

Arme Ritter, Povesen oder French Toast ÔÇô bereits die Alten R├Âmer kannten in Fett herausgebackenes Bot, zu jener Zeit mit Honig ges├╝├čt. Die in dicke Scheiben geschnittene Pinze wird in einem Gemisch aus Milch, Eier und Zucker getunkt und in ├ľl herausgebacken. In den USA wird der French Toast mit Butter und Ahornsirup serviert. In manchen Regionen wird zwischen zwei Brotscheiben eine d├╝nne Schicht Marmelade vor dem Herausbacken gestrichen. Eine weitere Variante: Das Brot mit dem Milch-Ei-Mix vor dem Backen in Mehl wenden.