Kärntner Osterbrauchtum: Der Kuchen aus dem Reindl

Backtipps

Die Familie betreibt in Techelsberg am Wörthersee eine Bio-Landwirtschaft und eine Bio-Gastwirtschaft – um ständige Reindling-Kundschaft braucht sie sich keine Sorgen zu machen. Worauf es beim Reindling ankommt? Dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben und der Germteig drei bis vier Mal Zeit zum Aufgehen in der Wärme hat. „Durchzug mag er nicht. Alles andere ist ihm wurscht“, fasst die Wirtin zusammen. Weil der Teig innen und außen dick mit flüssiger Butter bestrichen wird, sei auch die Gefahr, dass der fertige Kuchen zu trocken gerät, gebannt.