Öl mit Charakter: Warum Leinöl wieder öfter auf den Teller kommt

Kaltgepresst

Rund achtzig Prozent der dabei aufgetischten Öle – neben Leinöl unter anderem aus Weißmohn, Sesam, Distel oder Leinöldotter – erzeugt sie allerdings mittels Kaltpressung. „Sie sind zwar weniger geschmacksintensiv als warm gepresste Öle, behalten aber ihre wertvollen Inhaltsstoffe.“ Ihr Vater habe sich schon in den 1970er-Jahren mit den positiven, gesundheitlichen Auswirkungen der Öle beschäftigt und eine sogenannte Schneckenpresse gekauft. In ihr werden die Samen mithilfe einer Walze mit wenig Druck durch einen Zylinder gepresst. Wärme entsteht dabei dennoch, aber damit ein Öl als kalt gepresst gilt, darf die Temperatur auf maximal 40 Grad steigen.

Omega-3-Fettsäuren

Das Interesse an Leinöl liegt vor allem an seinem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, der mit jenem von Meeresfischen vergleichbar ist. Das hat man früher nicht einmal gewusst, als Leinöl „für alles“ verwendet wurde, „zum Kochen, sogar zum Krapfenherausbacken“, wie die Ölmüllerin erzählt. Leinsamen waren durch den großflächigen Anbau der Pflanze und die Verarbeitung in Webereien eben verfügbar. Schlechte Erinnerungen, die die ältere Generation vielleicht an das Leinöl hat, liegen an der kurzen Haltbarkeit, vermutet sie. Es wird durch seinen hohen Anteil an Fettsäuren ohne Kühlung schnell ranzig und schmeckt dann bitter. Im Kühlschrank bleibt der frische, mild-herbe Geschmack zwar länger erhalten, ein sparsamer Verbrauch ist aber nicht nötig. Denn in der Ölmühle wird ohnehin regelmäßig frisch gepresst.