Rezept

Beef Gyoza mit Wafu-Dressing von Anton Pozeg, das er im Weltmuseum Wien kochte.

Beef Gyoza

300 g Gyoza-Blätter

250 g Rinder-Faschiertes

2 Frühlingszwiebeln sehr fein geschnitten

80 g Shiitake-Pilze fein gewürfelt

10 g frischen Koriander fein geschnitten

1 Knoblauchzehe geschält und klein geschnitten

2 TL Ingwer fein gewürfelt oder gerieben

1 Stange Zitronengras gerieben

1 EL Reisessig

1 EL Sesamöl

1 TL Chiliflakes

3 EL Sojasauce

TL Speisesalz

1 TL Limettensaft

- Frühlingszwiebeln und gerösteter Sesam als Garnitur.

- Faschiertes mit Frühlingszwiebeln, Shiitake-Pilzen, Koriander, Knoblauch, Ingwer und Zitronengras in eine Schüssel geben und mit den Händen vermengen.

- Reisessig, Sesamöl, Chiliflakes, Sojasauce, Salz und Limettensaft dazu geben und wieder vermengen.

- Auf einer trockenen Arbeitsfläche 5–6 Gyoza-Teigblätter auflegen und jeweils einen TL Füllung in die Mitte geben. Den Rand des Blattes mit kaltem Wasser befeuchten. Die Ränder aufeinanderlegen, sodass ein Halbkreis entsteht und gut zusammendrücken. Wichtig: Es darf sich keine Luft in der Teigtasche befinden.

- In einer Pfanne etwas Rapsöl bei mittlerer Hitze erhitzen und so viele Gyoza wie möglich nebeneinander in die Pfanne legen, bis der Boden bedeckt ist.

- Die Gyoza auf einer Seite schön bräunen lassen.

- Nun vorsichtig so viel Wasser zugeben, dass der Boden leicht bedeckt ist. Den Deckel aufsetzen und die Temperatur etwas mindern – simmern lassen.

- Nach etwa zwei Minuten sollte der Teig leicht durchsichtig werden. Den Deckel entfernen und das Ganze leicht erhitzen, bis das Wasser verdampft ist.

- Wafu-Dressing großzügig auf flache Teller geben. Die fertigen Beef-Gyoza mit der gebratenen Seite nach oben auflegen, mit Frühlingszwiebel und Sesam dekorieren.

Wafu-Dressing

100 g Granny Smith Äpfel schälen, klein schneiden

1 Knoblauchzehe gekocht

20 g Selleriestange gewaschen und klein geschnitten

50 g weiße Zwiebel ohne Schale, klein geschnitten

30 g Mirin (Reiswein)

100 g Reisessig

6 g Sesamöl

12 g Traubenkernöl

- Apfelstücke mit Knoblauch, Sellerie, Zwiebel, Mirin und Essig so pürieren, dass noch etwas Struktur da ist.

- Die Masse in eine Schüssel geben, Trauben- und Sesamöl mit dem Schneebesen unterrühren.