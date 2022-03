Nach Öffnung Ansturm auf Restaurantwoche in Wien

Bereits 12.000 Reservierungen in den teilnehmenden 80 Restaurants: Die Restaurantwoche in Wien und Niederösterreich startet am 14. bis 20. März erfolgreich in die nächste Runde.

Dabei handelt es sich um eine Aktionswoche, in der Restaurants gesetzte mehrgängige Menüs zu Sonderpreisen anbieten. Durch die Öffnungsschritte scheinen die Österreicher große Lust verspüren wieder zu feiern, wie der Run auf die Reservierungen zeigt.

Die 24. Restaurantwoche ermöglicht, ein Zwei-Gänge-Mittagessen um 14,50 Euro und ein Drei-Gänge-Abendessen um 34,50 Euro zu erleben. Restaurants mit mehr als einer Haube verlangen einen kleinen Aufpreis: drei Gänge kosten in einem Restaurant mit drei Hauben 54,50 Euro am Abend.

Auch große Namen wie 3-Haubenrestaurants sind wieder dabei: das Spittelberg, Hansen, das Ludwig van oder Toni Mörwalds Zur Traube locken mit speziellen Menüs zu außergewöhnlichen Preisen.

Auch neue Namen wie die Brasserie Casino Zögernitz, Wein und Genuss Quartier, NO NE, Wildling oder Stöckl im Park machen mit.

Reservierungen unter https://restaurantwoche.wien/