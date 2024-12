Streng genommen gilt der 24. Dezember noch als Fasttag. Erst nach der Mette sollte man Fleisch essen. Viele traditionelle Weihnachtsessen zeugen noch immer davon. Doch was kommt in Österreich am Heiligen Abend heute auf den Tisch? Muss es tatsächlich immer die Weihnachtsgans sein? Ein kleiner Streifzug durch das Land zeigt, dass es viele Alternativen gibt.

Das Burgenland ist auch das Land der Gänse und darum wundert es nicht, dass hier das Gansl mit Rotkraut und Erdäpfelknödel hoch im Kurs steht. Neben der Weihnachtsgans haben die Burgenländer auch eine Vorliebe für ein eigentlich typisches Wiener Gericht: Tafelspitz mit Apfelkren.

In Wien und Niederösterreich wird zu Weihnachten gerne Fisch gegessen. Speziell im Waldviertel ist der Weihnachtskarpfen, quasi frisch gefischt aus einem der rund 1.000 Teiche, ein Klassiker. In Niederösterreich dominiert eher der gebackene Karpfen während er in Wien auch als Suppe, Filet oder Sülzchen serviert wird.

Auch in Oberösterreich steht der Karpfen zu Weihnachten auf dem Speiseplan, aber auch die sogenannte Schnittlsuppe. Diese deftige Brotsuppe gilt als oberösterreichische Spezialität und wird meist nach der Mitternachtsmette mit frischem Sauerrahm und Schnittlauch serviert.