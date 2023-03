Lässiges Fine Dining im Creo. – ohne Karte und mit nichts, was nicht schmeckt

Keine Karte, sondern Vertrauen

Festgelegt ist wenig im Creo. Es soll nichts serviert werden, was nicht schmeckt – eine Karte gibt es deswegen nicht. "Zu Beginn des Abends sagt man uns, was nicht am Teller landen darf, und anhand dessen kochen wir dann die Speisen", erklärt man dem KURIER beim Pre-Opening. "Die wenigsten werden also das gleiche Menü serviert bekommen." Zudem soll sich auch die Zahl der Gänge daran messen, wie lange man zu Besuch ist.

Kommt man um 18 Uhr und bleibt bis 23 Uhr, wird man mehr Gänge essen, als jemand, der später erscheint oder früher geht. Dementsprechend soll sich auch der Preis unterscheiden, wenn sich der Laden eingespielt hat. Ein ganzer Abend kostet 89 Euro, die Weinbegleitung bzw. das Wine-Tasting, wie sie es nennen, 32 Euro.

Das Essen

Beim Pre-Opening wurden acht Gänge mit Begleitung serviert. Der Auftakt legte die Messlatte hoch: Vitelli Tonnato, äußerst gelungen gepaart mit einem Wermuth Cocktail. Eine beeindruckende Kombination, die den nächsten Gängen die Show gestohlen hat.

Eine brave Kürbissuppe mit Tempura-Austernpilz, gefolgt von einem Kürbisrisotto mit Parmesanschaum, der dem Gericht das Leben einhauchte. Die Pasta mit Venusmuschel und Chilifäden holte auf den Boden zurück, bevor der letzte Gang vor dem Hauptgericht wieder nach oben hievte.

Knusprig angebratener Wolfsbarsch mit einem ebenso knusprigen Würfel aus hauchdünnen Kartoffelschichten auf Belugalinsen brachte wieder ordentlich fahrt ins Menü. Und der Hauptgang hielt Schritt: Vorbildlich rosa gebratenes Beiried auf cremigen Trüffel-Kartoffelpüree und wildem Brokkoli – optisch und geschmacklich ein Hit. Glücklicherweise folgte auf diese kräftige Hauptspeise ein erstes, ebenso kräftiges Dessert: Ihre sogenannte Sachertorte 2.0, mit Schokosauce zum darüber gießen und Mango Sorbet. Das zweite Dessert und der letzte Gang war ein Versuch, aber der Geschmack dürfte zwischen den Schichten verloren gegangen sein. Ein Mille Feuille mit Pistaziencreme - ohne Pistaziengeschmack.