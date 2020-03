Hotspot: Krypt.

So ein bisschen geheimnisvoll, so ein bisschen mit beschränkter Zugangs-Erlaubnis, so ein bisschen verborgen vor der Öffentlichkeit – das kommt in der aktuellen Wiener Bar-Szene ja sehr gut an. Und das „ krypt.“ war vor knapp drei Jahren eine der ersten Bars, die dieses Prinzip rigoros spielte. Tatsächlich gehören Einlass und „ Abstieg“ in den toll renovierten, ehemaligen Jazz-Keller hier zum Erlebnis, die Atmosphäre ist großartig, gute Aufteilung in diverse Nischen und Räume, die Musik stammt vom DJ, die Drinks sind stark. Und man kann nicht reservieren …