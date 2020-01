Hotspot: Rum aus aller Welt

Rum wurde bei uns jahrzehntelang in den Tee geschüttet, in Punschkrapferln oder in die Nussfülle gemischt. Und dass es sich dabei um aromatisierten Sprit alias „Inländer Rum“ handelte, war uns außerdem egal. Umso sensationeller war vor 24 Jahren die Eröffnung des „Comida y Ron“, in dem man nicht nur original kreolische Küche bekam und bekommt, sondern wo auch ein Sortiment von weit über 300 Rums aus aller Welt, vor allem aber aus der Karibik ( Martinique!) vorrätig sind. Großartiges Zeug, gereift und delikat, absolute Top-Spirits – die im Punschkrapferl definitiv nichts zu suchen haben.