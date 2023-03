Im "Jaz" gibt's Frühstück für Langschläfer mit Blick über Wien

Frühstücks-Lokale in Wien-Mariahilf und in Wien-Neubau sind am Wochenende besonders beliebt - Locations mit Schanigarten oder Dachterrasse sind in dieser Gegend allerdings selten. Das Hotel Jaz in Vienna zwischen Naschmarkt und Mariahilferstraße möchte das jetzt ändern und bietet ab sofort eine Frühstücks-Karte für Langschläfer am Wochenende an.

Das Besondere: Das Hotel verfügt auch über eine Rooftop-Bar - bei warmem Wetter lässt sich also das Frühstück mit Blick über Wien genießen. So findet man auf der sehr kleinen Frühstückskarte u.a. Eggs Benedict mit Trüffel-Paniermehl (16 Euro), Avocado Toast mit pochiertem Ei und Chili (13 Euro) oder French Toast mit Bananen, Honig, Nüssen und Joghurt (14 Euro).

"Wir möchten auch von den Wienern als beliebter Ort wahrgenommen werden, wo sich Design, Musik und Lebensfreude vereinen. Uns ist die gelebte Nachbarschaft genauso wichtig wie die Beauftragung von Produzenten und Lieferanten aus dem Grätzel. Wir sehen uns als Treffpunkt für alle, die im 6. Bezirk wohnen, arbeiten oder Mariahilf nur besuchen", so Hotel-Direktor Michael Dorfer.

Am 25. und 26. März gibt es für die kleinen Gäste des Langschläfer-Frühstücks eine kostenfreie Osterhasenwerkstatt, damit die Eltern ein wenig entspannen können.

Info: Jaz in the City, Windmühlgasse 28, 1060 Wien, Samstag und Sonntag 11 bis 16 Uhr