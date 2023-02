Igitt! Diese Wachtel auf ihrem Teller werden die Gäste nie vergessen

Mit so viel Aufmerksamkeit hatte das Linzer Lokal Muto wohl nicht gerechnet, als sie ein Foto ihrer Wachtel-Kreationen auf der Social-Media-Plattform Facebook veröffentlicht haben. Die kleinen Hühnervögel sehen fast roh aus - und werden mit allem serviert, was ein nackter Vogel so zu bieten hat: Kopf inklusive Schnabel und kleine Haxerln inclusive Krallen.

Auf dem Bild sieht es aus, als ob rohe Tiere auf dem Teller sind.

Dabei wurden die Vögel gegart, wie eine Muto-Mitarbeiterin auf Facebook schreibt. Sie verrät das Rezept: "Hohl ausgelöst, mit Wachtelfarce gefüllt, angebraten, bei 85°C bis zu einer Kerntemperatur von 60°C gegart und zum Schluss nochmal bei 230°C nachgebraten. Das Licht täuscht a bissl, waren eigentlich schön goldbraun."