Inklusion: Barbie bringt erste Puppe mit Skoliose auf den Markt

Die neue Chelsea-Puppe trägt ein rosafarbenes Kleid mit einer abnehmbaren grünen Rückenstütze und weißen Schuhen. Lisa McKnight, Executive Vice President und Global Head of Barbie and Dolls bei Mattel dazu: "Wir glauben an die Macht der Repräsentation und haben uns verpflichtet, Puppen in einer Vielzahl von Looks zu kreieren, damit Kinder sich in Barbie wiederfinden können."

Mehr Vielfalt

Mit neuen Barbie-Designs bemüht sich Spielzeughersteller Mattel, die bisher zu wenig vertretenen Frauentypen, Körperformen und Kleidungsstile besser zu berücksichtigen. In der Vergangenheit kamen bereits Barbies mit Hautkrankheiten, eine Puppe mit Beinprothese und eine im Rollstuhl auf den Markt.