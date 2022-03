Haya Molcho im Interview: Tel Aviv am Traunsee

Man erwischt Haya Molcho aktuell nur schwer, sie hat viel um die Ohren. Zwischen der Organisation ihrer Events beim Wirtshausfestival Felix „1000 + 1 Nacht“ am 16. und dem Osterbrunch am 17. April in Traunkirchen und der Entwicklung der Speisekarte für das „NENI am Wasser“ in Wien bleibt der Gastronomin nicht viel Zeit zum Stillsitzen. Sie erklärt im Interview via Freisprechanlage, warum ihre urbane Tel-Aviv-Fusionküche made in Wien eigentlich ganz gut an den ländlichen Traunsee passt.

KURIER ReiseGenuss: Der Traunsee und das Kloster Traunkirchen liegen ja nicht unbedingt ums Eck vom Naschmarkt – was zieht Sie dorthin?

Haya Molcho: Das ist ganz einfach. Einmal im Jahr machen wir einen Familienurlaub – wir sind ja so eine Familie, die sehr weit fliegt, um sich Inspirationen zu holen. Und weil wir eh in Österreich leben, sind wir immer weggeflogen. Jetzt, durch Corona, haben wir Österreich entdeckt und sind an den Traunsee zum Wirtshausfestival gefahren. Wir haben uns verliebt. Es ist ein wahnsinnig schöner Platz. Dort haben wir den Lukas Nagl kennengelernt. So bin ich überhaupt draufgekommen, den Tim Mälzer für Kitchen Impossible zu ihm zu schicken. Ich war einfach so fasziniert von Lukas und seinen Ideen. Davon, dass er seine japanisch-eklektische Küche an den Traunsee gebracht und mit einheimischen Sachen gekocht hat.