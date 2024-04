"Gaumen Hoch": Neues Siegel für Lebensmittel und Gastronomie

Um die Plakette zu erhalten, müssen die Gastronomen, Winzer und Produzenten genau definierte, streng überprüfte Kriterien erfüllen. "Wir brauchen Kriterien, an denen sich alle orientieren, wenn wir unsere Schlagworte umsetzen wollen", erklären die beiden Gründer. Für Produzenten gilt 100 Prozent biologische Bewirtschaftung. Mindestens 30 Prozent muss in den Lokalen etwa der Bio-Anteil der Lebensmittel betragen, ebenso müssen die wichtigsten Bezugsquellen transparent dargestellt erden. Die ökologisch-nachhaltige Produktionsweise ist ebenso ein Kriterium, wie biologisch produzierte Weine und alkoholfreie Getränke. Und: Die Gastronomen müssen einen sichtbaren Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung zeigen, etwa den Gästen eine Restebox anbieten oder selbst Übriggebliebenes in der Küche zu verarbeiten.

Nicht zufällig erinnert der Name an die "Daumen hoch"-Geste. "Wer zum Beispiel bei einem Betrieb mit diesem Siegel essen geht, weiß, dass hier alles ok ist, man kann ein gutes Gewissen haben", fasst es Gmeinbauer zusammen. Bereits zum Start der neuen Gemeinschaft, sind rund 70 Gastronominnen und Gastronomen, landwirtschaftliche Betriebe sowie Winzerinnen und Winzer dabei. Neben Birgit und Heinz Reitbauer etwa auch Paul Ivic (Tian), Parvin Razavi (&flora), Winzer Fred Loimer oder Fischzüchter Marc Mößmer. Aber auch Wirte in den Bundesländern, etwa das "Landgasthaus Schiller" bei Bruck an der Leitha, die Humboldtstubn in Salzburg und die Wirtsleut im Leopoldistüberl in Linz erfüllen die Kriterien. "Anspruchsvoll, aber nicht elitär" sei die Gruppe, betont Seyer-Gemeinbauer .