Gastronomie: Spitzenkoch sieht "Mittelklasse-Restaurants" wegbrechen

Das heiße jedenfalls für alle leitenden Gastro-Akteure, dass man diesen Mitarbeitern ein gutes Angebot machen müsse, um sie in der Küche und im Service dauerhaft zu halten oder überhaupt erst dort hinzubekommen. "Das wiederum verursacht, neben der ganz grundsätzlichen Inflation, weitere Mehrkosten im Gourmet-Bereich und ist für die mittlere Preisklasse kaum mehr stemmbar", analysierte Parth, einer von sechst Fünf-Hauben-Köchen Österreichs.

Die Politik müsse in dieser Sache also "sehr dringend handeln", sagte Parth. Es brauche "unbedingt politische Hilfe mit dem Arbeitsmarkt", der sich zunehmend "europäischer aufstellen muss". So glaubt Parth, dass das "Kontingent-System", bei dem jedes Bundesland nur eine beschränkte Anzahl an Arbeitskräften aus dem EU-Ausland beschäftigen darf, unnötige Probleme bereite.