Griechenland in der Küche: Unkomplizierte Gerichte mit Feta

Er ist, was er ist, ein echter Grieche, authentisch bis zum letzten Brösel. Wo Feta draufsteht, muss nämlich echter Feta drin sein: Seit 2005 ist das amtlich, der weiße Käse ist seit damals als geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.) in der Europäischen Union anerkannt. Bedeutet: Nur Käse, der nach traditionellen Methoden in bestimmten Regionen Griechenlands hergestellt wird, darf so bezeichnet werden. Alles andere sind Feta-Fake-News.

Epirus, Makedonien, Peloponnes, die Präfektur Lesbos, Thessalien und Zentralgriechenland – so heißen die Regionen, wo Feta gemacht wird, entweder aus Schafmilch oder einem Mix von Schaf- und Ziegenmilch. Der typische Geschmack entsteht durch die Salzlake, in der er – meist in Holzfässern oder Metallbehältern – mehrere Monate reift. Da muss ein bisschen Homer her: In dessen Odyssee findet sich ein literarischer Hinweis auf einen fetaähnlichen Käse, der vom Zyklop Polyphem hergestellt und in Körben gelagert wurde. So betrachtet steckt in jedem griechischen Bauernsalat eine Prise Epos.