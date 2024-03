Was Käse aus Schafsmilch so vielfältig macht

Schön langsam ist Vorfreude wieder berechtigt – wenn der Frühling heraufdräut, hat frischer Schafkäse wieder Saison: Der Käse in Rollenform oder als kegelförmiges Gupferl (mancherorts liebevoll im Dialekt „Schofkas“ genannt) schmeckt in seiner milden Säuerlichkeit einfach zu gut, um sie sich nicht öfters am Jausenteller beim Heurigen oder daheim zu gönnen. Warum dafür gerade Schafmilch besonders geeignet ist, erklärt Roland Berger, der in Mühldorf in der Wachau eine Bio-Käserei betreibt, mit der speziellen Zusammensetzung von Schafmilch. „Sie hat einen höheren Fettgehalt als Kuhkäse, daher wird der Schaffrischkäse stabiler und fester.“

Nischenprodukt

Er weiß, wovon er spricht – Berger verkäst auch Kuh- und Ziegenmilch. Am liebsten aber vom Schaf, rund achtzig Prozent seiner jährlich produzierten zwanzig Tonnen an Käse. Damit bewegt er sich in einer Nische, denn nur ein Prozent des in ganz Österreich produzierten Käses entfallen jährlich auf Schaf und Ziege. Der Rest wird aus Kuhmilch erzeugt.

Frischkäse hat traditionell von Frühling bis Herbst Saison, da im Jänner die Lämmer zur Welt kommen. Rund ums Jahr drängt sich beim Gedanken an Käse aus Schafmilch allerdings meist ein anderer stärker nach vorne: Feta, diese typisch griechische Schafmilchspezialität mit geschützter Ursprungsbezeichnung, hat vermutlich den größten Bekanntheitsgrad aus der Produktpalette. Die Milch dafür darf nur vom griechischen Festland oder der Insel Lesbos stammen. Nachahmer von anderswo wissen sich mit Beschreibungen wie „... nach griechischer Art“ oder auch „Hirtenkäse“ zu helfen. Wozu man aber auch greifen mag: Kein griechischer Salat, in dem der in Salzlake Gereifte fehlt, auch im sommerlichen Melonen-Minze-Salat steuert er seinen unverkennbaren Geschmack bei. Und im Winter verströmt so ein Spinat-Schafkäsestrudel frisch aus dem Backrohr verlässlich eine Erinnerung an den Sommer am Gaumen.

Vielfältige Produktpalette

Dazwischen gibt es noch vieles zu erkunden, der Schafkäsekosmos ist so vielfältig wie jener von Kuhmilch. Roland Berger produziert die gesamte Palette, von Frisch- über Schnitt- bis zu Hartkäse; sogar einen Pecorino, der ein Jahr in seinem Reifekeller lagert. Verwendet werden beim Käsen übrigens die gleichen Zusätze wie bei Kuhmilch, erklärt er. „Es wird das gleiche Lab und die Milchsäurebakterien eingesetzt. Aber der Käsebruch zieht dann schneller an.“