Kykladen: Wer ist die Schönste im ganzen Griechenland?

Strände

Santorins großteils dunkle Kieselstrände, die an der flachen Außenseite der Insel liegen, sind eher unspektakulär (Tipp: Der Strand von Perissa ist am weitläufigsten und feinsandig). Bei der Wahl des Hotels sollte man beachten: Wer an der Kaldera, also am hoch aufragenden Kraterrand, wohnt, genießt zwar den tollen Ausblick, muss aber zum Baden mit dem Bus auf die andere Inselseite fahren – oder umgekehrt. Mykonos ist mit seinen vielen Badebuchten von Kiesel bis zu feinem Sand kaum zu toppen. Und: Die schönsten von ihnen (sie liegen alle im Süden) kann man bequem mit den regelmäßig verkehrenden Boottaxis abklappern.

Mykonos vs. Santorin: 2 : 1