Griechischer Wein

Wenn er Gäste empfängt, ist der tiefenentspannte Einunddreißigjährige in Hochform, dann dirigiert er wie ein Zeremonienmeister. Eloquent und in feinstem amerikanischem Englisch lotst er die nicht-griechischen Gruppen erst durch die Rebzeilen und dann durch seinen Betrieb. Ein Jahr hat er in Cognac Önologie und Weinbau studiert, zwei Jahre in Bordeaux. Da ist einer Feuer und Flamme für seinen Beruf, auch wenn er es in Anbetracht jüngster und vergangener Geschehnisse wohl anders ausdrücken würde.