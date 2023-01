Erdnussbutter im Test: Produkte maximal "durchschnittlich"

Glyphosat, Palmöl und Fettsäureester

Im Rahmen des Tests wurde zudem überprüft, ob die Produkte das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat enthalten. Durch die breite Anwendung ist diese Substanz mittlerweile in vielen Lebensmitteln nachweisbar. Die Internationale Agentur für Krebsfor­schung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation stufte Glyphosat 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. In fünf konventionellen Produkten wurden Spuren von Gly­phosat nachgewiesen.

Ebenfalls problematisch sind Glycidyl- und 3-MCPD-Ester. Diese Schadstoffe entstehen vor allem bei der Raffination von pflanzlichen Ölen und Fetten. Glycidyl-Fettsäure­ester sind als „wahrscheinlich krebserre­gend“ eingestuft. Zwar wurden für einige wenige Lebensmittel gesetzliche Höchstgehalte dieser Substanzen fest­gelegt, nicht aber für zusammenge­setzte Lebensmittel wie Erdnussbutter.

Die höchsten Konzen­trationen dieser Substanzen finden sich laut Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungs­sicherheit (AGES) in Palmölen und Palm­fetten. Die Fettschad­stoffe waren auch in allen getesteten Produkten nach­weisbar, in denen Palmöl verarbeitet war (6 von 14 Produkte, darunter 4 Bio-Erzeugnisse). Fündig wurden die Tester:innen allerdings auch in einigen Produkten, die ohne Palmöl auskommen.