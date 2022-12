Diese Kult-Limonade ist Werbeschmäh des Jahres 2022

Die Konsumentschutz-Organisation Foodwatch Österreich hat heuer erstmals zum Voting für den "Werbeschmäh des Jahres" aufgerufen. Jetzt steht der Gewinner für den Schmähpreis fest: Die Limonade des bekannten Getränkeherstellers Dreh und Trink buhlt mit Comic-Figuren um die Aufmerksamkeit von Kindern. Ein Ärgernis für viele Konsumenten, so Foodwatch.

Die bunten Flaschen ködern schon kleine Kinder mit Comic-Tieren auf dem Etikett. Der Hersteller gibt selbst auf der Website zu, dass die Flaschen "perfekt für Kinderhände abgestimmt" sind. Beworben werden die Getränke vom Hersteller zudem "mit echten Früchten". Die sind tatsächlich aber nur in Spuren enthalten, und zwar als Fruchtsaftkonzentrat. Dafür enthält Dreh und Trink reichlich Zucker, kombiniert mit Zusatzstoffen und Aromen. Laut Empfehlungen der WHO sollte ein so süßes Getränk nicht an Kinder beworben werden.

Gespräch mit Hersteller

"Dieses Zuckerwasser, das kaum Fruchtsaft enthält, wird massiv an Kinder beworben, dass die kaum widerstehen können", erklärt Heidi Porstner, Leiterin von foodwatch Österreich.

Die NGO wird die Urkunde für den "Werbeschmäh des Jahres" heute im Rahmen eines Gesrpächstermins an den Hersteller Klosterquell Hofer Vertriebs GmbH übergeben und das Unternehmen auffordern, das Kindermarketing rund um die bunten Plastikflaschen zu beenden. "Wir wollen mit Dreh und Trink über Kindermarketing und dessen negative Folgen für Kinder sprechen. Unsere Forderung ist, dass Dreh und Trink die Comic-Tiere auf der Verpackung entfernt und das an Kinder gerichtete Marketing einstellt", so Porstner.

In einem Online-Voting konnten die Konsumenten unter fünf ärgerlichen Lebensmitteln wählen: Neben Dreh und Trink waren Merci, Ovomaltine, Mazola Maiskeimöl und Beauty Sweeties Fruchtgummi Häschen im Rennen.