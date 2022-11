Die schärfste Chili-Sauce der Welt kommt wieder aus Klagenfurt

Für Hlatky eine besondere Auszeichnung. Damit honorierte die Jury nämlich eine ungewöhnliche Komposition. Der Chili-Macher braute sein "Bonfire" unter anderem mit Kaffee, den der Klagenfurter Lukas Leitsberger in seiner Kaffeemanufaktur "25 Grams Cold Brew Coffee" speziell für Hlatkys Kreation produziert. Die neue Weltmeistersauce sei damit eine "scharfe Fusion aus zwei Welten: Sie überzeugt mit einem einzigartigen aromatischen Spiel zwischen der Schärfe der typisch fruchtigen „Tom's Hot Sauce" und den Röstaromen des kalt gebrühten Kaffees. Die weiteren Zutaten für die aktuell „beste Chilisauce der Welt“ sind Zwetschken, Zwiebeln, Blutorangen, Ananas, orientalische Gewürze sowie Kakao und Kärntner Habaneros. Erstmals hatte er sie übrigens bereits 2020 als limitierte Winter-Edition gebraut. Der Erfolg war jedoch so groß, dass sie fix ins Sortiment wechselte. Tommy Hlatky beschreibt sie allerdings als seine "komplexeste Sauce, die ich je gemacht habe". Die Idee, eine Chilisauce mit Kaffee auf den Markt zu bringen, war zunächst gar nicht so einfach umzusetzen, schildert er. „Die Herausforderung ist es, dass die Sauce durch die Röstaromen des Kaffees nicht zu bitter wird. Und das ist uns nach einem halben Jahr des Experimentierens erst mit dem Cold Brew Coffee gelungen“, so Hlatky. 15 Stunden zieht der Kaffee im kalten Wasser. Durch diese Art der Zubereitung hat der Cold Brew Coffee weniger Säure und Bitterstoffe als herkömmlicher Kaffee und entfaltet in der Chilisauce so sein typisches Aroma. Dritter Award Beim Scovie-Award zu reüssieren ist fast schon eine Routine für Tommy Hlatky. Schon 2021 überzeugte er die Jury mit „Tom's Hot Sauce - Original“ in der Kategorie „World Beat-Hot“ und mit seinem „Tom's Hot Bowl - Cocktail“ holte er sich bei den Scovie Awards 2022 den Sieg bei den „Hot&Spicy Drinks“. Und heuer überzeugte nicht nur die Sauce "Bonfire": Mit „Tom's Hot Sauce- Evergreen“ findet sich eine weitere Sauce im Spitzenfeld (Platz 2 in der Kategorie „Hot Sauce - Unique Hot“). Erhältlich ist „TOM’S HOT SAUCE – Bonfire“ wie auch weitere Saucen und scharfe Produkte in ausgewählten Delikatessenläden sowie im Onlineshop shop.tomshotstuff.at um 8,90 Euro (100 ml).



­