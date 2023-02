Der große Vanillekrapfen-Test: Welcher am besten schmeckt

Die Fülle soll laut Österreichischem Lebensmittelbuch 15 Prozent des Krapfengewichts ausmachen. Übrigens darf ein Krapfen eigentlich nur dann als solcher bezeichnet werden, wenn er „Marillenfruchtfülle“ enthält. Andere Füllungen müssen explizit angeführt werden. Was neben dem Vanillekrapfen nachvollziehbaren Füllungen mit Marmeladen (Erdbeere, Himbeere, mancherorts wie in Bayern sogar Hagebutten) hervorbrachte, aber auch Schoko-, Nugat- oder Karamellcreme. Über Kuriositäten wie den vor einigen Jahren in Bayern erfunden Leberkäskrapfen schweigen wir lieber.