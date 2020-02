So gelingt der perfekte Krapfen zu Hause: Tipps von den Profis

Oder aber man probiert’s mit Bauernkrapfen. Das sind die, die aussehen wir ein Flade, mit Marmelade in der Mitte. Einfach sind die ebenfalls nicht, und auch die Frau Bauer weiß um so manches Geheimnis der Krapfenkunst: "Der Teig muss passen, darf nicht zu weich und nicht zu fest sein, soll keine Zusatzstoffe enthalten, sondern nur frische Zutaten aus der Region."

400.000 Stück hat sie auf dieser Art vergangenes Jahr gebacken, gemeinsam mit ihrem Team und ihrer Mutter. Tiefgekühlt werden sie dann in ganz Österreich ausgeliefert. In ihrem Café gibt es sie auch in der pikanten Variante, als Krapfentoast, Krapfen-Burger, mit Kraut oder Chilidip.

Besonders das Ausziehen der Bauernkrapfen ist eine heikle Sache, zu der gerne eine nette Legende erzählt wird: "Es heißt, früher haben die Omas den Krapfenteig immer über dem Knie ausgezogen, damit die Mitte schön dünn wird. So dünn, dass man einen Liebesbrief hindurch hätte lesen können", erzählt Frau Bauer lachend. Ob wahr oder nicht, egal – eine nette Vorstellung ist das allemal. Also her mit dem Liebesbrief – und ausprobieren! Es ist ja Fasching.

FASCHINGSKRAPFEN-REZEPT von Eva Zach

Zutaten für 30 - 40 Stk:

1 kg Mehl

1 EL Salz

130 g Zucker

70 g Butter

70 g Germ

330 ml Milch

4 Eidotter

3 Eier

2 Pkg. Vanillezucker

Zitronenschale

2 EL Rum

Pflanzenöl oder Schweineschmalz zum Herausbacken

Zubereitung:

Einen kleinen Teil der Milch erwärmen (nicht zu warm!) und mit der Germ verrühren Mehl mit Salz in der Schüssel vermengen, die Germmilch dazugeben, Butter erwärmen. Milch, Rum, Eier und Eidotter vermengen und zur warmen Butter gießen. Nun Zucker, Vanillezucker und Zitronenschale zugeben, versprudeln, handwarm erwärmen und zum Mehl gießen. Alles etwa fünf Minuten gut durchkneten – mit dem Knethaken des Handmixers, einer Küchenmaschine oder händisch. Teig gut abschlagen und bei Zimmertemperatur eine halbe Stunde gehen lassen. Krapfen schleifen und auf einem bemehlten Brett nochmals gehen lassen (doppelte Größe) Bei niedriger Temperatur (ca. 150–160 Grad) auf beiden Seiten ausbacken lassen, bis sie goldbraun sind. Herausnehmen, auf einer Küchenrolle abtropfen und etwas auskühlen lassen. Mit Marmelade füllen, danach mit Staubzucker bestreuen

Tipps: Die ideale Teigmenge pro Krapfen liegt bei zirka 50 g. Schleifen: Man kann den Krapfen auch auf einem leicht bemehlten Brett schleifen. So lange rollen, bis eine Kugel mit glatter Oberfläche entsteht