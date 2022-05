Das Maß ist voll: Patentstreit um das Bier

Nicht schlecht staunte man in den 1950ern, als Archäologen Beweise für die älteste Brauerei der Welt in Israel fanden. Bereits vor 13.000 Jahren, als sich bäuerliche Kulturen der Jungsteinzeit entwickelten, stellten die Menschen Bier und Malz aus wilden Weizen- und Gerstensorten her.

Gerste zählt heute zu den wichtigsten Getreidesorten der Welt – hierzulande handelt es sich meistens um Sommergerste, die als Braugerste angebaut und in Mälzereien zu Malz verarbeitet wird. Sie wirkt sich nicht nur auf den Geschmack des Bieres, sondern auch auf den Brauprozess aus.

Was es in der Jahrtausende alten Kulturgeschichte des Bieres bisher nicht gab: Exklusivrechte auf Gerste. Die weltbekannten Brauereien Heineken und Carlsberg haben derzeit acht Patente auf Gerste am Europäischen Patentamt beantragt.

Über einen Antrag, gegen den der Verein "Keine Patente auf Saatgut" Widerspruch eingelegt hat, wird am 10. Mai in München verhandelt. Die Braugerste mit Patentnummer EP2575433 soll durch verringerte Enzym-Aktivität das Brauen bei niedrigeren Temperaturen ermöglichen.