Croffles: Der neue Desserttrend aus Südkorea

Cronut, Dessertburger, Duffin, Cruffin und Co. All diese Trends müssen von schwer unterzuckerten Menschen erdacht worden sein, denen ein simples Dessert einfach nicht genug war - eine Kombination mehrerer Süßspeisen musste es sein. So kam dann endlich zusammen, was zusammengehört, und dankbare Kundinnen und Kunden in den Genuss, gleich mehrere Desserts auf einmal vernaschen zu können.

Und die nächste Kombination erobert schon die Welt: Der Croffle. Hier handelt es sich, wie der Name schon erahnen lässt, um eine Croissant-Waffel-Kombi.