Japanisches Café für Autoren: Kellner kontrolliert Schreibfortschritt

"Das Café ging in den sozialen Medien viral und die Leute sagen, dass die Regeln beängstigend sind oder dass es sich anfühlt, als würde man von hinten beobachtet", sagte Kawai gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Das Ergebnis ist, dass einige ihre Aufgaben, für die sie einen Tag veranschlagten, in drei Stunden erledigen. "Ich will nicht überwachen, ich bin hier, um sie zu unterstüzten", betont Kawai.

Frei von lästigen Anrufen

Das Café berechnet 130 Yen (0,95 Euro) für die ersten 30 Minuten und dann 300 Yen (2,20 Euro) jede weitere Stunde. Kaffee und Tee sind unbegrenzt und zur Selbstbedienung, und an jedem Sitzplatz sind Highspeed-WLAN und Docking-Anschlüsse installiert. Obwohl einige Leute über die offizielle Schließzeit hinaus bleiben, haben bisher alle ihre Arbeit erledigt.

Die Bloggerin Emiko Sasaki genießt etwa, frei von lästigen Telefonanrufen oder Social Media zu sein. "Es ist gut, sich auf das Schreiben konzentrieren zu können", sagte sie. Sie erreichte etwa ihr Ziel von drei Blogartikeln in drei Stunden in Kawais Café.

Tokio ist bekannt für seine teils skurrilen Kaffeehäuser. So können in Katzencafés Besucher mit Kätzchen kuscheln, Animé-Cafés sind ganz bestimmten Zeichentrickserien gewidmet oder das Kaffeehaus ist eine riesige Modellbahnanlage.