Buon appetito: Stanley Tucci verkauft nun auch Pasta

Stanley Tucci, bekannt aus "Der Teufel trÀgt Prada", ist in erster Linie als Schauspieler bekannt. Als zweites Standbein hat sich bei ihm in den vergangenen Jahren aber die Kulinarik entwickelt. Bereits 2012 brachte der Emmy-PreistrÀger sein erstes Kochbuch heraus. Und gemeinsam mit dem TV-Sender CNN erforscht er seit 2021 in der Emmy-PrÀmierten Dokuserie "Searching for Italy" italienische Regionen mit starkem Fokus auf traditionelle SpezialitÀten.