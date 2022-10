Olivia Wilde teilt ihr berüchtigtes Salatdressing-Rezept

Das mysteriöse Dressing sorgte sofort für amüsierte Reaktionen im Netz sowie für Spekulationen, was darin enthalten sei. Am Mittwoch reagierte Wilde in ihrer Instagram-Story und teilte das Foto einer Buchseite, auf der das Rezept geschrieben steht.

Das Rezept

Es handelt sich dabei nämlich um eine Zubereitung, die Autorin Nora Ephron in ihrem Buch "Heartburn" beschreibt - und sie ist überraschend einfach. In dem autobiografischen Roman geht es übrigens um das Ende einer Ehe.

"Mischen Sie 2 Esslöffel Grey Poupon (Anm.: ein Dijon-Senf) mit 2 Esslöffeln gutem Rotweinessig. Dann unter ständigem Rühren mit einer Gabel langsam 6 Esslöffel Olivenöl hinzugeben, bis die Vinaigrette dick und cremig ist; das ergibt eine sehr kräftige Vinaigrette, die sich perfekt für Blattsalate wie Rucola, Brunnenkresse und Endivien eignet", lautet das Rezept, mit dem Wilde wohl sowohl Jason Sudeikis als auch Harry Styles den Kopf verdreht hat.