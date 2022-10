Ausgenutzt? Nanny packt über Olivia Wildes Beziehung mit Harry Styles aus

"Selbst jetzt mit Harry glaube ich wirklich, dass sie sich von seinem Ruhm ernährt, um relevant zu sein", behauptete die Frau, die sich entschied, ihre Identität geheim zu halten. "Sie war nicht wirklich großartig als Schauspielerin oder Regisseurin. Jason nannte sie mittelmäßig. Es ist irgendwie so, OK, jetzt steht sie im Rampenlicht und Jason hat immer gesagt, sie will das Rampenlicht."

Dies sei ihr dank Harrys Ruhm nun endlich gelungen, unkt das Kindermädchen. Welchen Grund die ehemalige Nanny hat, ihre frühere Arbeitgeberin öffentlich schlecht zu machen, ist nicht bekannt. Besonders viel Wert auf Loyalität gegenüber ihrer Ex-Chefin scheint sie jedenfalls nicht zu legen. Wilde ließ die Behauptungen der Nanny unkommentiert. Und auch Styles ist es offenbar egal, was über seine Beziehung zu Wilde getratscht wird.