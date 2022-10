"Harry Potter"-Star Tom Felton: "Der Alkohol war nie das Problem, sondern das Symptom"

Der britische Schauspieler Tom Felton - bekannt für seine Darstellung von Bösewicht Draco Malfoy in der "Harry Potter"-Filmreihe - hat sich über früheren Alkoholmissbrauch geäußert. In seiner neuen Biografie "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard" schreibt er, dass er von Mitte bis Ende 20 "trank, um der Realität zu entkommen". Er habe sich nach Normalität gesehnt, während er in Los Angeles lebte. "

Agenten drängten Felton, Entzug zu machen

Von jemandem, der kein besonderes Interesse an Alkohol hatte, wurde ich zu einer Person, der mehrere Biere intus hatte, bevor die Sonne unterging. Und zu jedem gab es einen Shot Whiskey dazu", zitiert das US-People-Magazin aus Feltons Buch. "Der Alkohol war jedoch nicht das Problem. Er war das Symptom. Das Problem lag tiefer", so der Schauspieler weiter.