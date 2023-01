Ausgestopftes Rind sorgt im deutschen Supermarkt für Aufregung

Ein schwarzes Rind umringt von Leberwurstgläsern erregt die Gemüter in sozialen Netzwerken. "Und wenn man glaubt, man habe schon alles an Geschmacklosigkeit in Sachen Tierausbeutung gesehen, kommt der #Edeka Henningsdorf und platziert den ausgestopften Körper eines Opfers der Tierausbeutungsindustrie mitten zwischen Leberwurstgläser. Un-fass-bar", postete ein veganer Twitter-User.