Advent über den Dächern Wiens: Die schönsten Punsch-Locations 2021

Aurora Winterterrasse

Ab 18. November öffnet das Andaz Vienna Am Belvedere seine Türen für Gäste in Adventstimmung. Die Aurora Rooftop Bar wird mit Fellen und Heizschwammerln ausgestattet, heiße Maroni und Punsch werden serviert. Wer sich aufwärmen will, kann sich natürlich auch im Inneren aufhalten. Das Gute: Die winterliche Stimmung bleibt auch nach der Adventzeit erhalten und ist täglich bis 23.00 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag sogar bis 1.00 Uhr.