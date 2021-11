Maroni: Zwei Rezepte mit dem Herbst-Klassiker

Es ist ihr Duft, der uns allen signalisiert: Winter wird’s wieder. Dann umklammern wir mit kalten Händen das heiße Maroni-Stanitzel und freuen uns, wenn von zehn Stück Esskastanien nur eine wurmig ist. Maroni mag man eben, als ewige Kindheitserinnerung an frostig-verschneite Tage und diesen rotbackigen Maroni-Mann mit Wollhauberl, der uns vielleicht ein Stück Zauber mehr ins Stanitzel schob, samt augenzwinkerndem „Geschenkt!“

Die Geschichte der Delikatesse ist kurz erzählt, etwa zur Namensherkunft, die vom Begriff „marrone“ stammt, und das bedeutet „braun“. Oder zum Umstand, dass Maronen einst als „Brot der Armen“ gehandelt wurden, weil sie erst zu Mehl vermahlen und dann zu Brot gebacken wurden. Ein Hauptnahrungsmittel überall dort, wo kein Getreide angebaut werden konnte. Maroni kommen vor allem aus Italien und der Türkei, werden aber auch in Österreich angebaut, vorzugsweise im südlichen Burgenland und in der Steiermark. Und ja, was vielleicht keiner so genau weiß: Maroni sind Nüsse, rein botanisch betrachtet. Aber natürlich keine, für deren Schale man einen Nussknacker bräuchte.