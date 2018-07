Einfach schweben: Wie Tauchen die Sinne beflügelt

Michael Koch hat sich trotz des fehlenden Meeres dafür entschieden, in Wien eine Tauchschule zu eröffnen. Neben seinem Vollzeitjob in der IT-Branche kann der gebürtige Tiroler so seiner Leidenschaft frönen – wenn auch hauptsächlich in Pool- und Seewasser. Koch steht dem touristischen Tauchsport kritisch gegenüber, obwohl er die Begeisterung für die schöne Meereswelt verstehen kann: „Schnell im Urlaub den Tauchschein zu machen, ist zwar verlockend, man sollte aber bedenken, dass es bei den Tauchschulen womöglich mehr um Quantität als um Qualität geht.“ Die nötigen Unterlagen zur Ausbildung könne man sich oft nur ausleihen und spätestens nach dem Urlaub sei auch der Ansprechpartner weg. Weil das auch hierzulande manchmal der Fall sei, will Koch mit seiner Tauchschule „Easydivers“ im 6. Wiener Bezirk eine Community für die Unterwassersportler bieten. „Ich möchte mit meinen Tauchschülern in Verbindung bleiben, ihren Fortschritt verfolgen. Deswegen planen wir regelmäßige Treffen.“

Ausflüge in die Karibik

Seit mehr als zwanzig Jahren taucht Koch, auch ihn zieht es mehrmals pro Jahr in salzige Gewässer. „Es wäre schon ein Traum, eine Tauchschule am Meer zu führen“, gesteht der 45-Jährige. Sein Lieblingsplatz befindet sich auf der Karibikinsel Curaçao in einer Schiffswerft. Mit seinen Easydivers macht er Tauchausflüge zur dortigen Partnerschule, aber auch nach Ägypten und auf die Philippinen. Tauchen lernen könne man im Meer oder im See zwar gleich gut, „aber die Umstellung vom warmen Meer auf den kalten See mit schlechter Sicht kann herausfordernd sein“, gibt Koch zu bedenken. Im kalten Wasser wird Tauchen schnell technisch. Hier braucht es einen Neoprenanzug, mehr Gewicht auf den Hüften und eine noch bessere Körperbalance unter Wasser. „Im Meer hingegen kann man sich schnell auf die Umgebung konzentrieren“, weiß Koch.