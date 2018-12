Dritter Adventsonntag: Warum die Kerze heute rosa ist

Liturgische Farbe Rosa

In manchen Gotteshäusern tragen die Priester an diesem Tag auch rosa Gewänder. „Das ist nur noch ein weiteres Mal im Kirchenjahr so, nämlich am Sonntag Laetate, der die Fastenzeit vor Ostern unterbricht“, weiß Schimmerl. Rosa ist wohl ein verblasstes Lila – die liturgische Farbe der Buße und seit dem 2. Vatikanische Konzil auch der Trauer. Warum Farben einer Liturgie zugeordnet werden, weiß man bis heute nicht so genau. „Das verändert sich auch im Laufe der Jahrhunderte“, sagt Schimmerl. Das kann z. B. sehen, wer eine anglikanisches Messe besucht. Dort haben sich die Farben seit der vorreformatorischen Zeit nicht verändert.

Zitat der Vorfreude

Nicht nur da ist ein Wandel zu beobachten. „Früher war die Fastenzeit vor Weihnachten sechs Wochen lang – in Mailand ist sie das heute noch. Heute sind es nur noch vier Wochen. Und der Advent wird in der Kirche immer weniger eine Fastenzeit, sondern eine Zeit der Vorfreude auf die Geburt Jesu.“

Machen Sie mit!

