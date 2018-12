Wie der Christbaum nach Österreich kam

Klassiker Nordmanntanne

In den meisten Wohnzimmern stehen am Heiligen Abend übrigens nach wie vor Nordmanntannen. „Sie sind schon ein Klassiker“, sagt Reith. Warum? „Weil sie die schönsten Nadeln haben und gut aufzuziehen sind.“ Blaufichten und Silbertannen hat zuletzt die Trockenheit zu schaffen gemacht.

Junger Brauch

So groß die Bedeutung des Christbaums ist, so jung ist der Brauch. Lange Zeit hängte man „ortsübliches Gezweige in die Stube, an den Trambalken etwa“, schreibt der Brauchtumsexperte Leopold Schmidt in seiner „Volkskunde von Niederösterreich“. Erst die Einführung des Christbaums habe dieses „Weihnachtsgrün“