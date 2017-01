"Ich freue mich auf Freitag", schreibt Donald Trump auf Twitter. Dazu postet er ein Bild von sich mit Block und Stift in der Hand. Es soll ihn beim Schreiben seiner Angelobungsrede zeigen.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Januar 2017

Wie CNN berichtet, verfasst Trump seine Rede, die er bei seiner offiziellen Amtseinführung am 20. Jänner halten wird, tatsächlich selbst. Und dennoch: Das - höchst wahrscheinlich - gestellte Foto erregt beträchtliches Aufsehen in der Twitter-Community. Zum einen deshalb, weil er seine private Residenz in Florida (Mar-A-Lago) als "Winter White House" bezeichnete.

.@realDonaldTrump And, dear, I know you need a familiar bed, but the "winter White House" is the White House. — Bess Kalb (@bessbell) 18. Januar 2017

Zum anderen, weil er, wie man bei genauerem Hinsehen erkennt, offenbar mit einem geschlossenen Filzstift auf unliniertem Papier zu schreiben scheint.

@realDonaldTrump that's not how people write, Donald. You need to put the paper flat on the desk, and open the notepad. — Matt Haig (@matthaig1) 18. Januar 2017

@realDonaldTrump that is a blank piece of paper and you're holding a closed sharpie pic.twitter.com/ekCcH8eTXe — Jules Suzdaltsev (@jules_su) 18. Januar 2017

Weiteres witziges Detail: Der Schreibtisch, an dem Trump angeblich seine Rede verfasst hat, gehört eigentlich jemand ganz anderem. Wie ein User enthüllte, sitzt dort normalerweise eine Angestellte des Anwesens.

@realDonaldTrump Give this nice lady her desk back! It looks like she has actual work to do. pic.twitter.com/tisEqnYbhe — missdewey (@missdewey) 18. Januar 2017

"Kicking a receptionist out of her desk so I can pretend to write a speech with a Sharpie. Dreading Friday!" #Inauguration pic.twitter.com/rOmYug39Y5 — Cody Johnston (@drmistercody) 18. Januar 2017



Besonders kreative User geben sogar fiktive Einblicke in den Inhalt der Rede:

Exclusive sneak peek at Trump's inauguration speech! pic.twitter.com/6W6ex0Ks3z — Kara Calavera (@KaraCalavera) 18. Januar 2017