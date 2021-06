Michelle Obama steht beim Carpool Karaoke ihre Frau

Eines gleich zu Beginn: Michelle Obama hat ihre Sache richtig gut gemacht. Nachdem die First Lady einige spannende Informationshäppchen aus ihrem Privatleben zum Besten gab, ging es gesanglich zur Sache. Das Duo performte "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" von Stevie Wonder und Beyonces "Single Ladies (Put a Ring on It)". Für den Song "This Is For My Girls" bekamen sie sogar stimmgewaltige Unterstützung von Rapperin Missy Elliot (45).

Eine gesellschaftlich relevante Botschaft konnte Obama ebenfalls loswerden. So sei die Tatsache, dass weltweit über 62 Millionen Mädchen nicht zur Schule gehen können, ein großes Problem. "So viel könnte in der Welt verbessert werden, wenn Mädchen Bildung bekommen würden", sagte Obama. Im Zuge ihrer Initiative "Let Girls Learn" setzt sich die US-Amerikanerin seit geraumer Zeit für globale Bildungschancen für Frauen ein.

Obama hatte ihren Auftritt selbst via Snapchat angekündigt. Teaser-Videos des Carpool Karaokes kursierten bereits Tage vor der Veröffentlichung überall im Netz.