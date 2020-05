Rückwärts und auf Pfoten

Dogdance

ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Hund zu fordern und zu beschäftigen“, erklärt der KURIER-Tiercoach. Von einem weiteren Effekt schwärmt die Tänzerin mit Turniererfahrung.: „Es geht immer um die Beziehung zumfördert die Bindung zwischen Hund und Mensch. Es ist schön, wenn man die Freude beim Tier sieht.“ Hund und Hundeführer kommen einander beim Beine-Schwingen zu Pop oder Heavy Metal, zu Klassik oder Samba näher. Die Herausforderung steigt, je mehr Tanzpartner mitmachen. Beimkann ein Halter auch mit zwei Hunden tanzen, oder zwei Zweibeiner drehen sich um einen oder zwei. Nicht zuletzt können große Formationen ihre Choreografie auf die Wiese legen. Im privaten Rahmen, in der Hundeschule, bei einem Wettbewerb oder bei einer Dogdance-Weltmeisterschaft.

„ Österreich hat das internationale Regelwerk für Dogdance-Bewerbe übernommen“, ist Birgit Gragober vom Österreichischen Kynologenverband stolz auf ihren Erfolg. Seither ist beim Freestyle erlaubt, was gefällt, und der „Heelwork to Music“, bei dem der Schwerpunkt auf der Beinarbeit liegt, eingeführt (www.dogdance.info). Eine Jury beurteilt neben Genauigkeit und Anzahl der Element auch den tänzerischen Ausdruck und die Ausstrahlung von Mensch und Tier. Artistik und Technik zählen, Harmonie kommt in allen Klassen gut an. Bellen bringt Abzüge. „Ich hoffe, dass es bald mehr Turniere nach internationalen Regeln gibt. Es ist schön, sich mit anderen zu messen“, sagt Gragober. Die Hundegesundheitstrainerin verliert dabei aber auch nicht das Wohl der Vierbeiner aus den Augen: So dürfen Welpen an Turnieren nicht teilnehmen. Bis zu einem Alter von 15 Monaten sind Show-Elemente wie Sprünge und Kriechen verboten, um den Hund im Wachstum nicht zu belasten. Eine unfaire Behandlung des Hundes wie das Strafen des Vierbeiners während des Tanzes oder Überforderung führen sofort zum Ausschluss.

„Wichtig ist, dass der Hund beim Tanzen Freude hat“, betont KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter: „Dann kann der Sport auch zu Hause im Wohnzimmer ausgeübt werden und Spaziergänge bereichern.“ Für Yuuki und Geischa ist Dogdance jedenfalls Alltag.