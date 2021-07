Die Geheimnisse der Venus von Willendorf

Venus

Gerhard Weber

Gestein

Weber

Stránská

Brünn

"Wir haben diein ganz hoher Auflösung gescannt", erzählt. Er ist Spezialist für virtuelle Anthropologie und blickt zufrieden auf 1440 Mikro-Computertomographie-Aufnahmen der alten Dame. "Schon während der Untersuchung hat sich gezeigt, dass die Gute innen nicht so homogen ist, wie man sich das vorstellt. Dasnennt sich Oolith, besteht aus vielen kleinen Körndln und ist je nach Fundstelle ganz unterschiedlich", erzählt er. Mit den Geologen desNaturhistorischen Museums (NHM) willjetzt klären, woher das Material der berühmten Ur-Eva kommt. Und schon jetzt sind sie sicher, dass der bisher angenommene UrsprungsortSkála, ein Hügel nahe, falsch ist.

Forscher wissen heute, dass Rohstoffe auch in der Steinzeit weit reisten: Transportwege bis zu 300 Kilometer waren keine Seltenheit. Diesen Radius nehmen die Wissenschafter nun als Maßeinheit, und suchen nach Oolith-Lagerstätten. An die 30 haben sie bereits ausgemacht. Proben von dort sollen gescannt und mit den hochaufgelösten Venus-Bildern verglichen werden, so der Plan.