Der Weltkrieg im Kopf

Einig sind sich Experten darüber, dass Kriegstraumata in Österreich so selten Thema sind, weil die NS-Zeit nicht ausreichend aufgearbeitet wurde. „Es gibt hier oft Unverständnis dafür, Leid und Traumata in der Tätergeneration zu thematisieren“, erklärt Helgas Tochter Claudia Wielander. Sie ist selbst Psychotherapeutin geworden und hält immer wieder Vorträge über Weltkriegstraumata.

Dabei ist sie auch mit Kritik konfrontiert: „Einmal hat jemand im Vorfeld eines Vortrags beim Veranstalter angerufen, und gemeint, man könne nicht sagen, die Tätergeneration sei traumatisiert“, erzählt Wielander. „Leid ist aber immer ein subjektives Erlebnis und Leid zu vergleichen, macht es nicht weniger schmerzhaft für den Betroffenen.“

Die Angst im Erbgut

Von den Traumafolgen seien längst nicht mehr nur Zeitzeugen betroffen, sagt Wielander. Die Psychotherapeutin spricht ein lange nicht erforschtes Phänomen an, wonach Traumata nicht nur bei der Kriegsgeneration weiterwirken, sondern auch an ihre Nachkommen übertragen werden können.

„Wenn es in einer Familie etwa einen Fluchthintergrund gibt, dann wechseln die Nachkommen meistens oft den Wohnort, können schlecht mit Problemen oder Abschieden umgehen“, sagt Wielander. „Sie neigen dazu, wegzulaufen, wenn sie in innere Not kommen, und alles immer schnell packbar haben zu wollen“.

Leiden Nachfolgegenerationen also unter den Kriegserlebnissen ihrer Vorfahren? Sind Traumata vererbbar? Neueste Forschung untermauert diese These. Epigenetische Studien gelangen immer häufiger zu dem Ergebnis, dass Traumafolgen von Generation zu Generation weitervererbt werden.